البحوث الفلكية يكشف نشاط العواصف الشمسية الجيومغناطيسية المتوقعة اليوم

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعرض مصر للعواصف الشمسية الجيو مغناطسبة المتوقع أن تتعرض لها غدا.

وقال القاضي: «تتوالى العواصف الشمسية مع زيادة نشاط الشمس هذه الأيام، حيث يتوقع وصول عاصفة جيومغناطيسية اليوم الأربعاء 26 مايو، بقوة تبلغ (G2)، وبدأ هذا النشاط بظهور البقعة الشمسية (AR2824) في 18 مايو الحالي، ومع بداية ظهورها أطلقت توهجاً شمسياً من (Solar Flare) من الفئة (C)، ويتوقع وصول عاصفة جيومغناطيسية اليوم الأربعاء 26 مايو، بقوة تبلغ (G2)».

تصوير انفجارات مصاحبة للبقعة الشمسية (AR2824) على سطح الشمس

وأضاف «القاضي»، في بيان له، أنه في يوم 19 مايو الجاري، تم تصوير انفجارات مصاحبة للبقعة الشمسية (AR2824) على سطح الشمس بلغت قوتها ما يعادل حوالي مائة ألف قنبلة ذرية، مضيفا أنه في 20 مايو استقر المجال المغناطيسي للبقعة الشمسية (AR2824) بدون إطلاق أي انفجارات.

وتابع، أنه في 21 مايو عادت البقعة الشمسية (AR2824) للنشاط مرة أخرى بإطلاق توهج شمسي (Solar Flare) من الفئة (C) تسببت في حدوث نبضات من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية، التي أدت إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في انقطاع طفيف للاتصالات اللاسلكية فوق أمريكا الشمالية وأجزاء من المحيط الهادئ، وموجات الراديو عند ترددات أقل من 20 ميجاهرتز، وظهر التأثير على الغلاف الجوي في المنطقة (D) من الأيونوسفير وهي المنطقة من الغلاف الجوي عند ارتفاع من 40 إلى 90 كم من سطح البحر، حيث تتأثر الاتصالات ذات الترددات العالية وموجات الراديو وأنظمة الملاحة العالمية (أنظمة تحديد المواقع).

وأشار إلى أنه حسب توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) فإنه يتوقع وصول العديد من العواصف الجيومغناطيسية اليوم الأربعاء 26 مايو، ورغم صغرها لكن كثرة عددها توحي بوصولها بقوة تبلغ (G2)، ويتم تصنيف التوهجات الشمسية (Solar Flare) حسب شدتها بالحروف التالية (A, B, C, M, X) حيث يرمز الحرف (A) إلى الأضعف والحرف (X) إلى الأقوى.

أما العواصف الشمسية الجيومغناطيسية فيتم تصنيفها بالرمز (Gx) حيث يمثل حرف (x) بأرقام من 1 إلى 5 حيث يشير رقم 1 إلى العاصفة الأضعف والتي قد تحدث بعض التغيرات الضعيفة جدا في شبكات الكهربائية وأنظمة الاتصالات، وقد يصل تأثيرها إلى مناطق فوق خط عرض 45 درجة، بينما الرقم 5 يشير إلى عاصفة شديدة القوة والتي قد تتسبب في حدوث انهيار لأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الفضائية وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وقد تصل أضرارها إلى خط عرض فوق 40 درجة.