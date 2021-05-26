كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء التعبير والقصة في امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع آلية جديدة لعقد أسئلة القصة والتعبير في امتحان اللغة العربية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الامتحانات النهائية في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيتم تطبيق قانون الغش بشكل جيد أثناء عقد الامتحانات، لافتة إلى أن تحجيم الغش في الامتحانات التجريبية يحتاج إلى تكاليف عالية والأفضل توفيرها للامتحانات النهائية التي تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء التعبير والقصة في امتحانات الثانوية العامة 2021

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، على إلغاء التعبير والقصة في امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلاً: «إن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة المقررة على الطلاب»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للغة الإنجليزية فإن الامتحان يشمل على طريقة مبسطة للتعبير وتوظيف التراكيب اللغوية والمفردات من القصة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن القصة تم إقرارها على طلاب الثانوية العامة كفن أدبي، موضحاً أن الامتحان في هذا الجزء عبارة عن نص أدبي يتم من خلاله قياس مدى قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه، لافتاً إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع آلية جديدة في أسئلة التعبير لتلائم طبيعة النظام الجديد في الأسئلة وتقيس نواتج تعلم التعبير.

«القومي للامتحانات» وضع آلية جديدة لعقد أسئلة التعبير و القصة في امتحانات الثانوية العامة 2021

وتابع وزير التربية والتعليم، أن القصة والتعبير لم يتم إلغائهم من المقررات الدراسية، موضحاً أن الوزارة حرصت على وضع أسئلة تقيس الفهم بما يتفق مع طبيعة النظام الجديد والأسئلة الاختيارية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في لجان مراقبة ومؤمنة جيداً في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.