وزير التعليم يكشف مصير المواد غير المضافة للمجموع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أو ما تعرف بـ«امتحانات الهوية»، لجميع السنوات، في جميع المدارس، ستكون في المنزل «ومش هينزلوا عشان يأدوها».

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أنهم لديهم اجتماع مع وزارة التعليم العالي لبحث أمور التنسيق للثانوية العامة عموما، بما في ذلك طلاب السنوات العادية، أو المنازل أو «ستيم»، أو الشهادات الدولية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنهم سوف يعلنون كافة التفاصيل خلال المؤتمر المقرر انعقاده في منتصف الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن جولة الامتحانات الثانية التي تتم حاليا هدفها أن عيرف الطلاب طبيعة الأسئلة ويتدربون عليها، والطلاب يعرفون ذلك جيدا، ويستجيبون له، ولكنهم يتحدثون أن الوقت ليس مناسبا لعدد الأسئلة، وهذا الأمر نؤكد أنه لن يحدث في الامتحان النهائي.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على جروب أولياء الأمور على تطبيق «واتس أب»، ردًا على سؤال إحدى أولياء الأمور، حول عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، قائلا: «هنعلن كل التفاصيل خلال أسبوع»، مشيرًا إلى أن الامتحان التكميلي فقط هو الذي مدته ساعة، أما الامتحانات الشهرية نجدها في الجداول المعلنة سابقا، وتتراوح بين ساعة ونصف وساعتين.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس في شهر رمضان، موضحة أنه لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب على ثلاثة أيام أسبوعيًا، مؤكدة أنه يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.