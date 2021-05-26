شاب يتسلق سور فيلا إلهام شاهين لسرقتها بالجيزة.. والأمن يضبطه

تمكنت اجهزة الأمن بالجيزة، تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة الهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

المتهم تم ضبطه أثناء السرقة

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت اشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، ان بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من الفنانة الهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة واكتوبر ، الى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري ان المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه اخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.