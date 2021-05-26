حركة فتح: مصر تتخذ مسارا سياسيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أثنى حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، على الموقف المصري تجاه العدوان على غزة والذي تبلور عنه موقف عربي تسبب في موقف أمريكي تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيدًا بالموقف المصري الذي يتخذ مسار سياسي من أجل انهاء الاحتلال.

وأوضح حمايل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc»، أن إسرائيل قامت بهجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني وتسبب في مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتشريد 97 ألف عائلة فلسطينية حتى الآن، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية عادت للواجهة عند الرأي العام العالمي وأن ثمن ذلك كان باهظًا.

واعتبر المتحدث باسم حركة فتح ما قامت به القيادة المصرية موقفا مسؤولًا من مصر، مثنيًا على المتابعة الحثيثة من المصريين حتى بعد الهدنة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني شعب معتدى عليه ويجب حل المشكلة الفلسطينية من جذورها من خلال مسار سياسي حقيقي يقوم بإنهاء الاحتلال.

وتابع «مش مطلوب منا كشعب فلسطيني إننا نُقتل جميعنا أو نُسجن جميعنا ولدينا 2000 أسير فلسطيني وهناك شهيد في رام الله دخلت قوات الاحتلال وأطلقت النار عليه» مطالبًا بوقفة جدية من أجل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى.

وتوقع المتحدث باسم حركة فتح أن تتكون حكومة الوحدة الوطنية قريبًا، مشددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني وأن الفصائل الفلسطينية اتفقت على ذلك بما فيها حركة حماس وحركة الجهاد، موضحا أن أموال إعادة الإعمار يجب أن تكون مع المظلة الشرعية للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التبرعات تأتي للشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية وأنه لا يمكن أن تذهب التبرعات لجهات غير مستحقة وأن التبرعات تذهب لمن يستحقها مشيدًا بالموقف المصري تجاه السلطة الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن مصر ستتجه لمسار سياسي من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي مشددًا على أن القضية الفلسطينية ترتبط باستقرار المنطقة.