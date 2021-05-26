بسبب أولوية المرور.. سعد محمد لاعب الزمالك يتهم طالبا بتحطيم سيارته

حرر لاعب نادي الزمالك سعد محمد والمقيم بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، محضرا في مركز الشرطة اتهم فيه طالبا يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بسيارته الملاكي إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور في الطريق العام، أثناء قيادة المتهم دراجة بخارية.

واستدعت الشرطة المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من «سعد محمد»، 21 عاما، لاعب كرة قدم ناشئ بنادي الزمالك، ويقيم دائرة المركز، بتضرره من «محمد. ع. ع. ص» 19 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بسيارته الملاك عبارة عن كسر بمرآة الباب الأيمن وتطبيق بسيط بمقدمتها والجانب الأيمن «بسبب أولوية المرور بالطريق العام» أثناء قيادة المشكو فـي حقه دراجته البخارية.

بمواجهة المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات.

يذكر أن اللاعب سعد محمد، أصيب العام الماضي بمرض السرطان، وتصدرت قصة إصابته بالسرطان وسائل الإعلام وتعاطف معه الكثيرون داخل الوسط الرياضي وخارجه واللاعب من مواليد عام 2000، بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.