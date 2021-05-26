حبس 3 شباب متورطين في تعطيل الترام بالمغرب «فيديو»

أمر قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، بإيداع ثلاثة شباب مشتبه فيهم بسجن عكاشة، لتورطهم في قضية عرقلة مسار الترام، وأحال النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضية المتورطين الثلاثة إلى المحاكمة بشكل فوري.

ومن المنتظر أن تنطلق المحاكمة في 15 من يونيو المقبل، من أجل تمكين الأشخاص الثلاثة الحق في توكيل محامي للدفاع عنهم، وكانت ذكرت مصادر إعلامية، أن الثلاث شباب تمت إحالتهم إلى المحاكمة طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي،وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وجاءت لائحة الاتهام، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في الفعل.

يذكر أن الشرطة المغربية اوقفت عددا من المتهمين بكسر حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" العام الماضي، بعد أن قادوا مسيرة ليلية في مدينة فاس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت المديرية العامة للأمن المغربي في بيان، إن عناصر من الشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بناء على معلومات دقيقة في الساعات الأولى من صباح اليوم من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم بالعصيان والتحريض على التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي كورونا"​​.