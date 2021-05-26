تعرف على حالة إيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل الأب ومرض الأم

«شايلين شيلة ثقيلة أوي ويتحملوا ما لم يمكن أن يتحمله أي إنسان»، هكذا تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، بعد وفاة والدهم القدير سمير غانم، وفي ظل المعاناة الصحية التي تُعانيها والدتهما، موضحًا أنه يتواجد والفنان حسن الرداد يوميًا مع دنيا وإيمي لمساندتهم بعد رحيل الأب الذي لا يعوضه أي شخص، وذلك في أول ظهور له في برنامجه «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي » بعد وفاة سمير غانم.

كما ذكر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، أثرت على إيمي ودنيا بشكل كبير، مؤكدًا أنه لا يستغل مساحة وجوده في هذا البرنامج في هذا الأمر الشخصي، لكن الأمر يتعلق بنجوم محبوبين لكثير من الجماهير، في وقت يصعب الرد على التليفونات والرسائل، لأنهما معظم الوقت جالسون إلى جانب دلال عبدالعزيز، ومن الصعب استقبال أي عزاء، وهي لا تعلم برحيل الأستاذ سمير غانم.

وتابع: «دنيا وإيمي في حالة صعبة مع غياب الأب الملجأ الوحيد لهن في أي مشكلة، وكذلك والدتهن من الصعب الحديث معها في ظل ظروفها الصعبة، ادعو لدنيا وإيمي أن يثبتهما الله ويصبرهما، ليس لديهما فرصة حتى للحزن والتعبير عن فراق والدهم، نقول للأستاذة دلال إن حالة أستاذ سمير تتحسن مع الوقت».

وأكد أنهم لا يرتدون ملابس سوداء ويضحكون طوال الوقت، مشيرا إلى أن إيمي ودنيا تعيشان تحت ضغط رهيب ليس لديهما الفرصة للحزن على والدهما ولا تستطيعان البكاء، وتقولا لها أن والدهما في حالة صحية أفضل لذا تتواجدان معها بشكل أكبر قائلا "العبء كبير بنلبس لبس ملون وبنحاول نضحك علشان نطمنها".