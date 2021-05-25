«مفيش أسود ولا تليفزيون».. هكذا أخفت أسرة سمير غانم خبر وفاته عن دلال عبدالعزيز

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أسرة الفنان الراحل سمير غانم، لم تخبر زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بخبر وفاته حتى الآن، مؤكدا أن ظروف حالتها الصحية وتواجدها بالرعاية المركزة، لا تسمح بذلك، موضحا أن الأسرة وضعت مجموعة من الترتيبات التي من شأنها إخفاء الأمر عليها، لدرجة أنهم فصلوا التليفزيون المتواجد بغرفتها، ويمثلون عليها جميعا حتى لا تعلم.

وأضاف «رضوان»، خلال مقدمة حلقة، الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الأسرة اعتمدت على فيديوهات وبرامج مسجلة تشاهدها داخل غرفة رعايتها المركزة، حتى لا يمر خبر الوفاة أمامها، موضحا أنهم سحبوا جميع هواتفها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى، كما أنهم لا يرتدون أي ملابس سوداء أمامها.

وأشار الإعلامي إلى أن أسرته كانت متواجدة بشكل كامل على مدار 24 ساعة يوميا مع الفنانة دلال عبدالعزيز، دون الخوف من العدوى، لهذا كانوا يفكرون في السيناريو الذي سيلجأون له، حتى يبروا سبب غيابهم ليوم كامل عنها، خلال جنازة الفنان الراحل.

وأردف أنه يشكر الله سبحانه وتعالى، على أنه ألهمم سيناريو مقنعا، مفسرا لسبب غيابهم عنها، مؤكدا أنه حتى الآن لم تعرف بخبر الوفاة، مواصلا: «الحمد لله هي لحد النهاردة متعرفش، بس بيني وبينكم القلب بيحس».

وأكد أنه يشعر هو وأسرة الفنانة، أنها بدأت تحس أن زوجها توفى، موضحا أنه قد يكون الإحساس موجودا، لكنه لم يؤكد حتى الآن بالنسبة لها.