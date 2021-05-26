محافظ المنوفية في زيارة ميدانية تفقدية لأعمال «حياة كريمة» (صور)

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، زيارة ميدانية لقرى مركز الشهداء لتفقد أعمال المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد توفيق مساعد وزير الدفاع، ومحمد موسى نائب المحافظ، والمهندس محمد ربيع منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، وتمّ تفقد العمل بقرى «كفر عشما ودنشواي ودناصور وابشادي».

كما تمّ تنظيم قافلة متكاملة لقرية «سمادون» بمركز أشمون بالتعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، شارك فيها بعض التخصصات الطبية والصيدلة والزراعة والتربية وتعليم كبار ومكافحة الإدمان.

وحضر القافلة السيد نائب رئيس الجامعة، وأمل غنيم منسق مركز أشمون بمؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، وذلك وفق ما ذكره الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أما حول متابعة ما يتمّ إنجازه من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، مركز أشمون، ففي قرى «ساقية أبو شعرة وجريس والبرانية وأبورقبة وقورص وشنشور»، يستمر العمل في بناء المجمعات الخدمية بالقرى المذكورة وإنشاءات المباني.

وبقرية «شنشور»، يتمّ متابعة مدّ المناطق المحرومة من المياه بالقرية، وبقرية براشيم وكوم عياد، يستكمل العمل في مشروع الصرف الصحي، والعمل بخط الطرد من براشيم الى شنشور، وفي قرية دروه تمّ إصلاح لوحة الإنارة العامة للمحول القبلي بالقرية، حيث تتم تلك الأعمال تتمّ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعلنت مبادرة «حياة كريمة» عن إنجاز جديد في محافظة المنوفية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمراكز وقرى المحافظة، وبينت المبادرة أنَّ مركز «أشمون» شهد إنجاز عدد من الأعمال، ومنها:

1- في قرية «جريس» رُفعت نواتج الهدم من الموقع المدرج لإقامة مجمع المصالح الحكومية، للبدء في أعمال الحفر وإنشاءات المبنى.

2- في قرية «قورص» سيتمّ إنشاء مجمع الخدمات برفع الأنقاض وتشوين الأخشاب تمهيداً للبدء في التنفيذ.

3- تسيير القافلة العلاجية في قرية «شما»، لليوم الثاني على التوالي، حيث تضمنت جميع التخصصات للكشف وصرف العلاج اللازم مجاناً.

4- شهدت قرية «رملة» البدء في أعمال الحفر لموقع المجمع الخدمي.

5- استمرار إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «طليا».

6- حفر وتوصيل كابل ضغط كهرباء في قرية دروة، لتركيب محول كهرباء بمنطقة الرزقة بشارع مدرسة «السلام» الابتدائية، لتحسين القدرة الكهربائية بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة أنَّ هذه الأعمال تُنفذ تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.