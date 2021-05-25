حملات توعية بيئية ضمن «حياة كريمة» بقرية في شبين القناطر

دشنت وزارة البيئة أولى فعاليات حملات التوعية البيئية بقرية «نوي»، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري ورفع وكفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا التي كان نصيب محافظة القليوبية منها تطوير عدد 36 قرية و148 عزبة تابعة لمركز ومدينة شبين القناطر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أُقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبتوجيهات الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى.

وقام أعضاء فريق المبادرة بالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية بعقد لقاء بحضور النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي وعاطف فكري مدير مدرسة منشية نوي، ومجموعة من أهالي القرية لتنفيذ 3 أنشطة توعوية استهدفت أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني، والسيدات.

وتحدث فريق العمل عن أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث علي إستدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية لكافة قرى الريف المصري، وأكد فريق العمل أن هناك تنمية كبري تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة وتستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلي نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إأعضاء الفريق إلى ضرورة تكامل الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة، كما تم التنويه إلى ترشيد إستهلاك الطاقة والمياة والحفاظ علي البيئة.

وجرى التنويه إلى الحد من أستخدام البلاستيك والتعريف باالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة وأن مؤسسة "حياة كريمة" تدعم من خلال دورها توفير كل سبل الراحة والأمان لكل فئات المجتمع.