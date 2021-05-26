فيلم جديد من إنتاج «نتفليكس» يجمع تشارليز ثيرون والمخرجة نيكي كارو

تتعاون الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون مع المخرجة نيكي كارو، لتطوير فيلم روائي طويل عن قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، وذلك في عمل من إنتاج شبكة «نتفليكس».

ويستند الفيلم إلى مقال نشر في مجلة «نيويورك تايمز» للكاتب دانيال دوين، بعنوان «الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في واحدة من أكثر الرياضات خطورة على الأرض»، ويتحدث المقال عن أربع نساء، هنّ: بيانكا فالنتي، أندريا مولر، بايج ألمز، وكيلا كينيلي، اللائي يتقاتلنّ من أجل الحق في المنافسة في مسابقات ركوب الأمواج، ويؤكّدن حقهنّ في الانضمام إلى المسابقات التي يهيمن عليها الذكور، وذلك وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

وستتولى «كارو» بإخراج الفيلم، والسيناريو الكاتبة بيكي جونستون، والذي سيركز على قصص النساء الأربع وروابطهنّ القوية.

المخرجة نيكي كارو لديها جدول مزدحم، حيث دخل فيلمها «The Mother» بطولة النجمة جينيفر لوبيز، مرحلة ما قبل الإنتاج، وتلعب «لوبيز» خلال الأحداث دور قاتلة تخرج من مخابئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها قبل سنوات، بينما كانت هاربة من رجال خطرين، ويقال إنَّ المشروع يستند إلى فيلم «Léon: The Professional» للمخرج لوك بيسون.

بينما تعمل المخرجة على سلسلة مصغرة مقتبسة من رواية «Daisy Jones & the Six» الأفضل مبيعًا للكاتبة تايلور جنكينز ريد، عن فرقة موسيقى الروك الأيقونية على شبكة «أمازون»، إضافة إلى تكييف آخر من أكثر الكتب مبيعًا، وهو«Beautiful Ruins» للكاتب جيس والتر، من إنتاج «Amblin Entertainment».

وحقق فيلم «Mulan» إنتاج 2020ـ أحدث أعمال المخرجة نيكي كارو أكثر من 70 مليون دولار في دور العرض السينمائي حول العالم، وهو نسخة Live Action، من نسخة الرسوم المتحركة التى صدرت فى 1998، وأدت البطولة في الفيلم الممثلة الأمريكية الآسيوية ليو يي فاي.