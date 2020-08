في يوم ميلادها.. محطات فنية في مسيرة تشارليز ثيرون

ممثلة لها جماهيرية واسعة، حقق آخر أفلام تشارليز ثيرون، The Old Guard نجاحا كبيرا، بعد تصدره قائمة أفلام نتفليكس الأصلية الأكثر مشاهدة.

وولدت تشارليز ثيرون في 7 أغسطس 1975، في مدينة بينوبي بجنوب أفريقيا، لتتم اليوم عامها الـ 45.

وفي بدايتها تعلمت "ثيرون" رقص الباليه في جنوب أفريقيا، وسرعان ما سافرت إلى أوروبا، وفي عام 1994 سافرت إلى نيويورك بلا رجعة، وبدأت تشارليز في زيارة معظم الوكلاء في هوليوود، ولكن دون أي نتيجة.. حتى شاركت في فيلم Children of the Corn III: Urban Harvest، بظهور لمدة ثلاث ثوانٍ فقط، وذلك عام 1995.

ثم شاركت عام 1996 من خلال فيلم 2 Days in the Valley، وفي نفس العام شاركت في That Thing You Do!.

وفي عام 1997، شاركت في الفيلم التلفزيوني Hollywood Confidential، وفي نفس العام مثلت في فيلم Trial and Error، وبعدها أثبتت نفسها في فيلم محامي الشيطان أمام آل باتشينو وكيانو ريفيز مع المخرج تايلور هاكفورد.

وفي عام 1998، شاركت مع المخرج وودي آلن في فيلم Celebrity، وفي نفس العام شاركت في Mighty Joe Young.

وفي عام 1999 شاركت جوني ديب بطولة فيلم The Astronaut's Wife، لتنطلق بعدها كبطلة في عدد كبير من الأعمال المميزة التي تخطى عددها الـ 60 بحسب موقع IMDB.

وخلال مسيرتها الفنية ترشحت تشارلز ثيرون لجائزة أوسكار 3 مرات، وحصدتها مرة عن فيلم Monster في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي.

وترشحت لجولدن جلوب 6 مرات وحصدتها مرة، كما أنها ترشحت لبافتا 3 مرات بالإضافة بعدد كبير من الترشيحات.

وتم الإعلان عن مشاركة ثيرون في فيلم F9، من إخراج جاستين لين ومن المقرر عرضه 9 أبريل 2021.