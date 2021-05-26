عاجل.. انتحار ربة منزل شنقا بـ«إيشارب» بسبب خلافات زوجية في البساتين

أنهت ربه منزل حياتها بالانتحار شنقا بسبب خلافات زوجية في دائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة ربه منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربه منزل حديثة الزواج وترتدي كامل ملابسها، وتوصلت التحريات بأن المتوفاه انتحرت بسبب خلافات زوجية، حيث أنها استغلت خروج زوجها من المنزل، فدخلت غرفة نومها وشنقت نفسها بواسطة إيشارب، وبسؤال أسرتها اتهمت الزوج بأنه وراء ارتكاب واقعة خنق الزوجه.

عرض الجثة على الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

الطب الشرعي: ربة المنزل انتحرت ولم تقتل

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاه بناء على قرار النيابة العامة، كشف التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة أثبت بأن الوفاة حدثت بسبب انتحار المجني عليها، كما كشف التقرير أن المتوفاة لم تقتل.