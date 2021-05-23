عاجل.. انتحار طالب جامعي في الدقهلية: «شنق نفسه بكوفية»

انتحر طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة المنصورة شنقًا، بعدما ربط عنقه بـ«كوفية» وربط الطرف الآخر بحلقة حديدية بسقف حجرة نومه، وعلل والده الوفاة بمرور نجله بحالة نفسية سيئة متكررة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من بعض الأهالي بانتحار أحد الأشخاص شنقًا بالشقة سكنه الكائنة بقرية «أبوالمعاطي الباز» بدائرة المركز.

والد الطالب في الدقهلية يكتشف انتحاره

وانتقل ضباط مركز بني عبيد إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابقين، وأن المدعو «السيد م. ا.»، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة المنصورة ومقيم بذات القرية، انتحر شنقًا بالشقة التي يسكن بها بالطابق الثاني، حيث ربط عنقه بوشاح «كوفية» وربط الطرف الآخر بحلقة حديدية بسقف حجرة نومه، وعلّق نفسه به.

وبسؤال والده المدعو «م. ا.»، 45 عامًا، أمين شرطة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، ومقيم بذات القرية أید ذات المضمون، وأضاف بأنه بدلوفه لحجرة نوم نجله المتوفى وجده معلقًا من رقبته بسقف الحجرة مفارقًا الحياة، فقام بإنزاله وقدم الوشاح الذي شنق نفسه به، وعلل ذلك بمرور ابنه بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأيدت والدته مضمون الفحص.

وبمناظرة الجثة تبين أنه ملقى على ظهره على سرير بحجرة نومه، ووجود «حز» حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1104 لسنة 2021 إداري مركز بني عبيد، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.