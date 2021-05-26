إنقاذ قدم شاب من البتر في مستشفى الزهور ببورسعيد

أنقذ فريق طبي متخصص بمستشفى الزهور ببورسعيد التابعة لـ«الهيئة العامة للرعاية الصحية» بـ«التأمين الصحي الشامل» قدم شاب في منتصف العشرينات من عمره قبل بترها نتيجة حادث سير تعرض له.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان لها أن قسم الطوارئ لمستشفى الزهور استقبل شابا يعاني من جرح تهتكي شديد جدا بجلد القدم اليسرى وسقوط كامل للقدم وخلع بمفصل الكاحل وتهتك وانتزاع لخمسة أوتار الباسطة للمفصل.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الزهور تعامل على الفور مع الحالة وأجرى له الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم التأكد من سلامة حزمة الأوعية الدموية وتدفق الدم من قبل استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام بورسعيد بعد الاستعانه به نتيجة التواصل والتعاون المثمر بين الإدارات.

وأكدت الهيئة على سرعة تواصل الفريق الطبي والتعاون بين مستشفى الزهور والسلام بورسعيد بإشراف من الدكتورة أماني القزاز المدير الطبي لمستشفى الزهور، والدكتور أحمد مختار نائب المدير للخدمات الطبية بمستشفى السلام من أجل مصلحة المريض وسرعة إنقاذ الموقف.

وعلى الفور تحتم دخول المريض إلى غرفة العمليات، حيث تم التعامل مع الحالة بواسطة دكتور العربي سليمان استشاري العظام، ودكتورمحمد حسين أخصائي التجميل، ودكتور عماد حجاج طبيب مقيم العظام، وتحت مخدر نصفي تم تنظيف وتهذيب الجرح ونقل الأوتار وإصلاحها وعمل أسيلة عضل محلية وتثبيت المفصل بواسطة أسلاك كيرشنر بعد رده وتغطية الأوتار ومتابعة حالة الجلد وعمل جبيرة فوق الركبة اليسرى.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الاطمئنان على نجاح العملية بعمل أشعة توضيحية للقدم ويتم يوميا الاطمئنان على حالة المريض والتغيير على الجرح.

وأكدت الهيئة أنه لم ينته الدور هنا ولكن تم حجز مواعيد للمريض للمتابعة بعيادة التجميل بمستشفى السلام بورسعيد لمتابعة العمل والوصول لأفضل النتائج ورجوع الشاب لحياته الطبيعية بعد التنسيق لذلك من قبل دكتور محمد محسن مدير مستشفى الزهور، ودكتور محمد البرعي نائب مدير مستشفى الزهور.

وأشارت إلى أن هناك دائما أمل يستحق التشبث به بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في وجود إدارات وكوادر وأطقم طبية على أعلى مستوى في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في إنقاذ حالات قد تغير حياة الأشخاص وتمنت للجميع بوافر الصحة والعافية.