«صحة بورسعيد» تنفي إصابة 4 هنود بالفطر الأسود

نفت مديرية الصحة في بورسعيد ما تداوله رواد صفحات التواصل الاجتماعى الفيسبوك عن وجود أربع مصابين بالفطر الأسود من جنسيات هندية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المتحور وأنهم يعملون مشرفين بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتور أحمد حسن هاشم، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المنتحلة لاسم صفحة محافظة بورسعيد، بشأن ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة.

وأهابت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، بالمواطنين عدم الالتفات إلى أي شائعات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية في حالة استنفار دائم لمتابعة الوضع الوبائي بالمحافظة، وترصد دقيق لكل المستجدات وتكرر مجددا عدم ظهور أي حالات من هذا النوع بالمحافظة على الإطلاق.

كما نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما تم تداوله عبر بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة، وداخل مستشفيات الهيئة.

وأكدت الهيئة عدم وجود أي حالات مصابة بالفطر الأسود داخل مستشفيات الهيئة أو وحداتها الصحية أو داخل محافظة بورسعيد بشكل عام، حيث إن الهيئة في تنسيق مستمر مع قطاع الطب الوقائي والترصد بوزارة الصحة والسكان لرصد أي تحور لفيروس كورونا وهو ما تنفي الهيئة وجوده تماما.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المواطنين بعدم الالتفات إلى أي شائعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

كما طالبت المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت أنه يتم نشر كافة المعلومات الصحيحة عبر المصادر الرسمية للهيئة من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات فيسبوك الرسمية التابعة للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإشاعة وتقديم بلاغ للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.

كان رواد صفحات التواصل الاجتماعى فى بورسعيد قد تداولوا الشائعة وحذروا مديرية الشؤون الصحية ووزارة الصحة من التعتيم الإعلامي في حالة ظهور مصابين بالفطر الأسود واسترجعوا بالتاريخ لأكثر من عام مضى بنفيهم وجود إصابات بفيروس كورونا بين عمال مصنع سينمار الهندى جنوب بورسعيد بعد أن نقلها لهم مشرف هندى الجنسية وبدوره إلى الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وهو أول شهيد للطب بفيروس كورونا.

وطالب رواد فيس بوك مسؤولي الصحة بمصارحة أهالى بورسعيد ليأخذوا حذرهم وقيام المديرية بحملات توعوية ضد الفطر الأسود وفيروس كورونا المتحور.