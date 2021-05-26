بدء مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس غدا

تبدأ لجان اختبار القيادات الجامعية غدا، عقد مقابلات المرشحين لمناصب رئاسة جامعات قناة السويس، وفقا لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، حيث يبلغ عدد المرشحين على مقعد الجامعة 10.

و جاءت أسماء المرشحين كالآتي، الدكتور أحمد زكي حسين، الدكتور محمد حسن شقيدف، الدكتور أسامة عنتر محمد، الدكتور أحمد إبراهيم السقا، الدكتور كمال محمد حافظ، الدكتور إبراهيم محمد قارس، الدكتور علي معوض أحمد، الدكتور ناصر سعيد عبدالخالق، الدكتور محمد سعد زغلول، والدكتورة جميلة محمد علي.

8 جامعات حكومية تستعد للانتخابات

وتبدأ مقابلات المرشحين لمناصب رئاسة 8 جامعات حكومية مختلفة من قبل اللجان المشكلة، اعتبارا من الغد وحتى 17 يونيو المقبل، حيث يتنافس 52 مرشحا على مقاعد رؤساء 8 جامعات: القاهرة، السويس، حلوان، قتاة السويس، دمياط، بنها، سوهاج، وبني سويف.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021ـ2022، المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لتعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رؤساء الجامعات تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس داخل لجان الامتحانات، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب، مع التأكيد على أن تكون الامتحانات وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وألا تخرج عن المنهج الدراسي المقرر للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.