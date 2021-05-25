مصادر: التطعيم بلقاح كورونا شرط للمراقبة بامتحانات الجامعات

كشفت مصادر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات، يفيد بضرورة التأكيد على إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للكليات والمعاهد سواء بالحضور أو «أون لاين» وفقا لتوافر البنية التحتية اللازمة في هذا الشان.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على تطعيم المراقبين والمشاركين في أعمال الامتحانات بلقاح كورونا المستجد مع التأكيد على ضرورة الحصول على التطعيم كشرط للقيام بأعمال المراقبة، وضرورة العمل على حصر كل العاملين المشاركين في المراقبة على الامتحانات، تمهيداً لإرسالها لوزارة الصحة حتى يتسنى اتخاذ اللازم نحو تطعيمهم ضد الفيروس.

وأنهت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020ـ2021، تنفيذاً لقرارات الأعلى للجامعات، بشأن إجراء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الامتحانات وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وألا تخرج عن المنهج الدراسي المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات ستكون وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التوسع في الاختبارات بنظام البابل شيت، والتوسع في التصحيح الإلكتروني، وذلك لتحقيق الشفافية والعدالة في عملية التصحيح، مع التأكيد على ضرورة إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية في ظل إجراءات مواجهة كورونا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذلك تخفيف عدد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث مع ترك مسافة لاتقل عن مترين بين كل طالب وطالب داخل لجان الامتحانات.