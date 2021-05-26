جامعة الأقصر تختار 50 طالبا للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اختيار 50 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، لتمثيل الجامعة للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية والسياحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد داخل حرم الجامعة، بحضور كل من الدكتور عبدالرحيم حاكم حسن، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والعقيد بهاء الدين محمد عبدالله، مساعد المستشار العسكري للجهات العسكرية، والمقدم محمود زين العابدين عثمان، مساعد المستشار العسكري للجهات المدنية وإدارة رعاية الطلاب المركزية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركة طلابها مع القيادات السياسية في مختلف الافتتاحات الرئاسية بالمحافظة، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، مشيرا إلى أن اختيار الطلاب، تم وفقا لمعايير دقيقة يتمتع بها الطلاب، لتمثيل الجامعة في المحافل والافتتاحات الرئاسية بالمحافظة.

وكانت جامعة الأقصر شهدت أمس انطلاق فعاليات الدورة التدربيبة الرابعة للأئمة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وحملت الدورة التدريبية الرابعة للأئمة، عنوان «الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع»، وحضرها الشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، والدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وحاضر في الدورة التي تضم 50 إماما، كلا من الدكتور ممدوح كامل، مسؤول المركز التربوي في الجامعة، والدكتورة صفاء علي، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ومنسق المبادرة.

وتهدف الدورة المكونة من 6 محاضرات، وتعقد على مدار ثلاثة أيام متفرقة، إلى الارتقاء بمستوى الخطاب الديني في العصر الحديث، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف.