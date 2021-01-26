رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مع «الأوقاف» لتأهيل الأئمة علميا

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف، وذلك بمكتبه بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر.

ويأتي هذا البروتوكول إلحاقا بالبروتوكول السابق توقيعه، الذي يهدف إلى فتح باب التقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2021-2022، بالشراكة بين وزارة الأوقاف والجامعة وتدريب الأئمة والوعاظ من خلال أساتذة الجامعة.

وتساهم جامعة الأقصر في مصروفات الدراسة لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الاوقاف لأئمتها بنسبة 50%، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر على المشاركة في خدمة وتنمية المجتمع.

وقال الشيخ محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن البروتوكول تكملة للبروتوكول السابق الذي يهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أساتذة وخبراء متخصصين بجامعة الأقصر، وذلك في إطار حرص وزارة الاوقاف وجامعة الأقصر على المشاركة في خدمة المجتمع، وانطلاقا من أهمية التدريب بالنسبة للأفراد وانعكاسه على المجتمع، وحرصا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.

كما وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة إنرووت ENROOT، على بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر و«إنرووت».

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر ودعم المشروعات الناشئة بالمحافظة.

وقال الدكتور محجوب، إن التعاون مع «إنرووت» للتنمية، سوف يشمل إطلاق حاضنة أعمال، ومسار لتقديم خدمات تنمية الأعمال والخدمات الفنية لشباب محافظة الأقصر، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.