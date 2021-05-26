محافظ دمياط: توريد 16463 طن قمح وتحرير 25 مخالفة تموينية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أعمال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وبيعها بالأسعار المقررة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن تحرير 25 محضراً، بعد رصد مخالفات تموينية تعددت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وعدم وجود شهادات صحية، وإدارة محل دون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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ومن جانب آخر، أكدت محافظ دمياط انتظام عمليات توريد محصول القمح لموسم 2021 بالشون والصوامع في مختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة، حتى اليوم الأربعاء، 16463 طناً.

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وفي هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط مديرية التموين بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد وتنظيمها تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراقبة حالة وجودة التخزين بالشون.

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