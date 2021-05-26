«مياه أسيوط» تناشد أصحاب الوحدات السكنية المخالفة تقنين أوضاعهم

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المواطنين بضرورة إخطار الشركة فى حالة تغيير نشاط وحداتهم السكنية من منزلي إلى تجاري أو إداري كتحويل الوحدة السكنية إلى عيادة طبية أو مكتب محاماة أو أي نشاط آخر من خلال التوجه إلى مركز خدمة العملاء التابع لها لتغيير نظام المحاسبة وتقنين أوضاعهم القانونية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنَّ الشركة تحرص على عدم تعرض عملائها الكرام للمسائلة القانونية أو قطع المياه عن الوحدات المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه السادة المخالفين.

وأوضح رئيس الشركة، أنَّه تمّ تشكيل لجنة من مسئولى المخالفات والرقابة والمتابعة لحصر للوحدات السكنية المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأضاف، أنَّه طبقاً لقانون المحاسبة والمعمول به «يحظر على السادة المنتفعين تحويل نشاطه السكني إلى تجاري أو إداري دون إخطار الشركة وفي حالة المخالفة يلزم تحرير محضر مخالفة شروط تعاقد ودفع غرامة مالية وفقاً لما تراه اللجنة وقطع المياه، ولا يتم اعادة الانتفاع بمصدر المياه المغذية للوحدة السكنية إلا بعد سداد المستحقات».