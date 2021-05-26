محافظ الغربية: القيادة السياسية مهتمة بتنمية الثروة السمكية في مصر

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ القيادة السياسية مهتمة بتوفير مصادر متنوعة للغذاء، خاصة الاهتمام بالثروة السمكية إلى جانب الثروة الداجنة واللحوم الحمراء، لذلك أطلقت المحافظة مبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الثروة السمكية في المجاري المائية.

وأضاف محافظ الغربية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، أنّ المحافظة يحدها من اليمين واليسار فرعي رشيد ودمياط إلى جانب العديد من الترع والرياحات التي يعتبر الرياح العباسي أكبرها، وبالتالي فالمحافظة مهتمة بالثروة السمكية وتنميتها وصحة الأسماك وتقليل نسبة التلوث.

وتابع محافظ الغربية: «حصلنا بالتعاون مع هيئة تنمية الثروة السمكية على 4 ملايين زريعة بأحجام وأعمار مختلفة وألقيناها في 6 ترع، منها قناة طنطا البحرية، بهدف توفير مصادر جديدة للغذاء وإتاحة فرص عمل للصيادين في المحافظة، وأن يحصل هواة الصيد على مصدر جديد للأسماك».

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أنّه جرى إلقاء البلطي النيلي وسمك المبروك الفضي في الترع والقنوات الست، مشيرا إلى أنّ سمك المبروك من أنواع الأسماك التي تحافظ على البيئة بشكل كبير جدا، كما أنّ البلطي محبب لأهالي الدلتا ورخيص الثمن وسهل الحصول عليه.

وواصل محافظ الغربية: «الـ4 ملايين زريعة هيبقوا ملايين خلال 6 شهور، أي أنّ العدد سيتضاعف، والسمكة الواحدة بتبيض ما لا يقل عن 10 آلاف بيضة، وجزء منها يتم تلقيحها».

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، جود دعم كامل من الدولة لجميع قطاعات الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أنّ مصر تحتل المركز الأول في الإنتاج من قطاع الاستزراع على مستوى أفريقيا، وتحتل المركز الثالث في إنتاج البلطي على مستوى العالم بعد الصين وإندونيسيا، مؤكدا أنّ القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا ومهما في النهوض بقطاع الاستزراع.