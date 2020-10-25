طارق رحمي: إيقاف موظف وضع صورة محافظ سابق أسفل مكتبه

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تقديره الكامل لقيادات المحافظة السابقين والحاليين؛ لقيمتهم تاريخيه في إنجاح الخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك ردا على ما نشر بشأن تداول أنباء، بإهانته رموز المحافظة وإصدار تعليمات برفع صور المحافظين السابقين.

وأوضح "رحمي"، في بيان له، أنه فور ورود شكوى تتمثل في وضع أحد الموظفين بديوان عام المحافظة، صورة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، أسفل مكتبه بشكل فردي، أصدر على الفور تعليماته بإيقاف الموظف عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق معه، موضحا أن هذا تصرف فردي، ولم تصدر أي تعليمات برفع صور أي من قيادات المحافظة السابقين، الذي يكن لهم كل الاحترام والتقدير.

وكان محافظ الغربية، أشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى، موجها بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من جاهزية المقرات وتلافي أي معوقات لإنجاح سير العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ إدارة الرصد بالديوان العام، بضرورة التواجد في المقرات الانتخابية لرصد أي مشكلة قد تحدث خلال فترة، مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء التصويت، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتسهيل عليهم.

وأكد "رحمي" الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتنظيم الانتخابات، وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة .

يذكر أن محافظة الغربية، رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني له، والمقرر إجرائها في نوفمبر المقبل بالمحافظة.