غرامات المرور الجديدة.. من 100 جنيه حتى 50 ألف جنيه

جاء قانون المرور الجديد ليراعي تحقيق خطة النقل الذكى والانضباط المرورى على الطرق وضمان الالتزام بقواعد المرور منعا لحدوث المخالفات والحوادث التى ينتج عنها خسائر فادحة سواء فى الأرواح أوالممتلكات، حيث شدد القانون على توقيع الغرامات بشكل مغلظ لتكون رادعا للمخالفين، والتى تتراوح ما بين 100 جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

تعرف على الغرامات في قانون المرور الجديد:

1- 2000 جنيه غرامة في مخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثان في الأماكن المسموح بالانتظار بها.

2- غرامة من 1000 جنيه لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة وفق الجرائم التي ارتكبها المخالفين والتي تقتضي بإلغاء الرخصة.

3- غرامة من 1500 جنيه لـ3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

4- غرامة 5000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

5- عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه وحتى 1500.

6- غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

7- غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

8- غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

9- غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

10- غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

11- عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

12- حدد القانون غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.

13- 50 ألف جنيه غرامة حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.