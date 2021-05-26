الجيزة تفتح باب التقدم للحصول على مساحات بـ«ممشى المريوطية السياحي»

أعلنت محافظة الجيزة طرح مزايدة علنية عامة بين الشركات والأفراد، لتأجير 25 مسطحا بالممشى السياحي بالمريوطية التابع لحي الطالبية.

قيمة تأمين دخول الجلسة

وحددت محافظة الجيزة جلسه لها الأربعاء الموافق 9 يونيو المقبل بقيمه 1000 جنيه لتأمين الدخول، كما يلي:

- 1000 جنيه لمساحات 4×6 لكل مساحة على حدة.

- 8000 جنيه لمساحات 4×4 لكل مساحة على حدة.

وأشارت المحافظة إلى أنّ قيمة كراسة الشروط 299 جنيها، وتطلب من حي الطالبية.

إحضار كراسة الشروط

ونوهت المحافظة بأنّ من يرغب دخول المزايدة، عليه إحضار كراسة الشروط (السجل التجاري، البطاقة الضريبية، التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية، بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، وتأمين دخول المزايدة).

واشترطت المحافظة على من يرغب دخول المزايدة، أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بديوان حي الطالبية، وعلى من يرسو عليه المزايدة، أن يسدد 10% من القيمة الفعلية الراسية بالمزايدة من إجمالي القيمة الكلية عن مدة العقد.

وأوضحت المحافظة أنّ العمليه تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

طرح 4371 مدفنا جاهزا للمسلمين

وأعلنت محافظة الجيزة، أنّ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات للعام 2021، طرح 4371 مدفنا جاهزا للمسلمين بمساحة 21.66 م بالكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وتنوه محافظة الجيزة بأنّه جرى تحديد فتح باب التقدم وسحب كراسات الشروط بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 23/5/2021 وحتى السبت الموافق 12/6/2021، على أن يبدأ تلقي استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط لمدة شهر في الفترة من 27/6/2021، حتى 26/7/2021.

وعلى من يرغب في الحصول على كراسة الشروط، الحضور إلى مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الانتاج الإعلامي، مقابل 100 جنيه بأصل بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية، إضافة إلى صورة ضوئية واضحة، مع العلم بأنّه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.