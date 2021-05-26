الجامعتان البريطانية والأمريكية بالقاهرة تبحثان دعم التعاون في البحث العلمي

ناقشت الجامعة البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عدداً من المواضيع التي تساهم في تطوير المنظومة العلمية والتعليمية والبحث العلمي، ما يساهم في تعزيز التعاون فيما بينهما بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، فرانسيس جيه ريكياردون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الجامعة في مدينة الشروق، لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتعزيز أطر الإستفادة من التقدم العلمي الذي حققه كل منهما.

وشارك الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا، في اللقاء الذي حضره العديد من أعضاء مجلس الأمناء وفي مقدمتهم السيدة ياسمين خميس، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتورة نادية زخاري، والدكتور عادل بشاي، وكذلك عمداء الكليات بالجامعة البريطانية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وكبار موظفي الجامعة.

ورحبت «خميس» بـ«ريكياردون»، وأشارت إلى أهمية التعاون في البحث العلمي وريادة الأعمال، وأكدت على حرص الجامعة على تخصيص كل الجهود الممكنة في العديد من المجالات الاستراتيجية.

من جانبه، أشاد فرانسيس جيه ريكياردون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإنجازات التي حققتها الجامعة البريطانية في مصر منذ نشأتها، حيث أعرب عن اهتمامه بتطوير التعاون بين كلا الكيانين خلال الفترة المقبلة وهو ما يعد نموذجًا جديدًا للتكامل على صعيد التعليم العالي فيما بين الجانبين من خلال تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعرفة.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن التعاون بين الجامعتين البريطانية والأمريكية سوف يعزز إثراء جودة البحث العلمي عبر المساهمات المتميزة التي تعزز من دور المؤسستين في دعم التعليم بوجه عام والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بشكل خاص. لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في دعم الرؤى والتطلعات العلمية والبحثية من خلال التعاون العلمي والبحثي والذي سيساهم في دعم بناء مهارات الطلبة على كافة الأصعدة.

وقبل انتهاء الزيارة قام رئيس الجامعة الأمريكية والوفد المرافق له بجولة في الحرم الجامعي، حيث شاهد العديد من الكليات والمرافق مثل المكتبة ومستشفى الأسنان واستوديوهات كلية الإعلام والعديد من المعامل التي أشاد بتقدمها ومواكبتها لأحدث ما توصل إليه العالم.