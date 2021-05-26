أخبار كورونا بالقليوبية.. 51 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في 24 ساعة

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميا. ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 51 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية 51 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم حجز الحالات المصابة بمستشفيات العزل والعزل المنزلي وبدء مرحلة العلاج.

وبحسب البيان سجل مركز بنها أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ21 حالة وحي شرق شبرا ومركزي قليوب والخانكة 6 حالات لكل منهم ومركز طوخ 4 حالات ومركز القناطر 3 حالات ومركز كفر شكر حالتين ومدينة العبور ومركز شبين القناطر ومدينة قها حالة واحدة لكل منهم وحي غرب شبرا سجل صفر إصابات.

عدد وفيات كورونا.. 8 حالات جديدة في 24 ساعة

كما سجلت القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1505 حالات منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وسجلت مستشفيات عزل قها 4 حالات وحميات بنها حالتين وناصر العام بشبرا حالتين فيما سجلت 10 مستشفيات ضمن منظومة علاج وعزل المرضى صفر وفيات.

وبحسب البيان فإن المتوفين 4 رجال و4 سديات تراوحت أعمارهم ما بين 52 عاما و77 عاما من مراكز بنها وطوخ والقناطر الخيرية وقليوب وشرق شبرا.

«صحة القليوبية» تناشد المواطنين التسجيل وتلقي لقاح كورونا

وناشدت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المواطنين سرعة التسجيل في مبادرة الحصول علي لقاح كورونا سواء عن طريق الدخول على موقع الوزارة لتسجيل لقاح كورونا أو مراكز الشباب بالمحافظة أو مبادرة المجلس القومي للمرأة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المراكز تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على وجود رصيد استراتيجي من الأكسجين سواء سائل أو إسطوانات لمواجهة أي طوارئ.

وتابع وكيل صحة القليوبية أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي تطويرا شاملا وتركيب تانكات أكسجين ورفع كفاءة مستشفيات صدر المرج وحميات بنها كما تم تركيب تانك أكسجين لمستشفى شبين القناطر.