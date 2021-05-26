آخر أخبار كورونا بالمحافظات.. إصابة 21 طفلا في القليوبية وأسيوط

«الأطفال ليسوا بعيدين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد» هذا ما أكدته مصادر طبية في محافظتي القليوبية وأسيوط، بالأمس، بإعلان الاشتباه في إصابة 21 طفلا بفيروس كورونا المستجد بالمحافظتين، وجرى حجز 14 طفلا منهم 5 في العزل المنزلي، والباقي في مستشفى الأطفال التخصصي في بنها بمحافظة القليبوية، و7 أطفال عمرهم أقل من 15 سنة، مصابين بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج بمستشفى الأطفال الجامعي في أسيوط، وحالاتهم مستقرة، هذا بخلاف أعداد الإصابات من البالغين، والذين يتم حجزهم بمستشفيات العزل.

14 طفلا مصابا بـ كورونا في القليوبية

وقال مصدر طبي في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في محافظة القليوبية، أمس، إنه تم احتجاز 14 طفلاً بالمستشفى، خلال الساعات القليلة الماضية، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجز 5 أطفال آخرين في العزل المنزلي، موضحاً أنه من بين الأطفال المحتجزين بالمستشفى رضيع عمره 8 شهور.

وأكد المصدر أن الأطفال المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ومطمئنة، ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم طوال فترة العزل، حتى تمام الشفاء، مع المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلي، وجرى تجهيز الدور الثاني من مستشفى بنها للأطفال التخصصي كمركز لعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريراً داخلياً، إلى جانب 6 أسرة للعناية المركزة.

59 مصابا بالفيروس في القليوبية

ومن جهة أخرى سجلت محافظة القليوبية، وفق ما أظهرت بيانات مديرية الصحة اليوم الثلاثاء، 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب 10 حالات من خارج المحافظة.

إصابة 7 أطفال في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن وجود 7 أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة، مصابين بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، وحالاتهم مستقرة، كما يوجد 45 حالة إصابة بين البالغين، يجري علاجهم بالمستشفى الجامعي الرئيسي، تتضمن 27 حالة مستقرة، و9 حالات حرجة، وهو نفس العدد الموجود على أجهزة التنفس الصناعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية أن مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا من المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وكذلك الحالات الحرجة والمتداخلة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وقال «عطية» في تصريح صحفي، إن مستشفيات جامعة أسيوط استقبلت نحو 1110 حالات إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة العام الماضي، تضمنت 1083 مصاباً من بين البالغين، و27 مصاباً من الأطفال، والذي تم تخصيص لهم مستشفى الأطفال كمستشفى متخصص لعلاج حالات صغار السن منذ بدء رصد استهداف الفيروس للأطفال مع الموجة الثانية من الجائحة، وخلال تلك الفترة تم علاج وخروج 17 طفلا بعد تمام تعافيهم، بينما توفي 3 أطفال ممن كانت إصابتهم خطيرة وفى حالة حرجة.