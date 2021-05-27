رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-5-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:22 ص | الخميس 27 مايو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يحرص المسلمون على أداء الصلاة في أوقاتها، وقضاء الفروض الخمس التي أمرهم الله بها، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم، الخميس الموافق 27 مايو الحالي، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:16

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:29

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:51

  أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:10

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:21

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:17

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:15

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:09

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:04   

اقرأ المزيد:

تطبيق لتحديد أوقات الصلاة والقبلة يبيع معلومات المستخدمين للجيش الأمريكي

«الإفتاء»: 3 أوقات تُكرَه فيها الصلاة.. تعرف عليها

3 أوقات منهي عن الصلاة فيها.. منها قبل أذان الظهر بـ10 دقائق

مواعيد الصلاة في القاهرة اليوم ومحافظات مصر اليوم