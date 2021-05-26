التعليم العالي: لدينا 555 مشروع قومي بمجال الجامعات.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزير، الدكتور خالد عبد الغفار، يقدم متابعات دورية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TeN»، أن اجتماع وزير التعليم العالي مع رئيس الوزراء تناول التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المشروعات القومية التنفيذية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بـ555 مشروعا قوميا في مجال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بإجمالي 442 كلية في الجامعات الحكومية، و12 جامعة أهلية تحت الإنشاء، وإنشاء 6 جامعات تكنولوجية بتكلفة 144 مليار جنيه، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تخدم قطاع كبير جدا من المواطنين، وحظيت باهتمام كبير في موازنة الدولة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، التي تقوم بها الوزارة، والاطمئنان على سير الدراسة واستعداد الجامعات والمعاهد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة اتجهت إلى إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لدراسة العلوم المتطورة في كافة المجالات، التي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تركيز الدراسة الأكاديمية بهذه الجامعات على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة.

من جانبه، أكد عبد الغفار، أن الجامعات الخاصة والأهلية تقدم رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، وتعمل على تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية في استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي خلال المرحلة الحالية، كما أن الجامعات التكنولوجية تُسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل بخريجين على قدر عالى من التأهيل والتدريب، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني.