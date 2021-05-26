إصابة شخص في حريق بـ5 منازل بسوهاج

أصيب عامل، اليوم، باختناق إثر حريق اندلع في 5 منازل بقرية الحبيل دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وانحصرت التلفيات في احتراق المنقولات المنزلية وكميات من الغلال والبوص، ونفوق طيور وماشية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى البلينا المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الحبيل دائرة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية وقيادات الوحدة المحلية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق في 5 منازل مكونة من طابق واحد.

نتج عن الواقعة إصابة ياسر خلف محمد، 48 سنة، بحالة اختناق، أثناء مشاركته في إخماد النيران، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي للعلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة الفنية.

ومن جانبه قال لطفي محمد علي، رئيس مدينة البلينا لـ«الوطن» إن الحريق اندلع في 5 منازل مكونة من طابق واحد ومسقوفة بالجريد والبوص، والتلفيات انحصرت في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكميات من البوص والغلال، لافتا إلى أنه لم تنتج عن الواقعة ثمة إصابات بشرية.

وأضاف رئيس مدينة البلينا، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق، وجارٍ التحقيق في الواقعة من قبل الشرطة لمعرفة أسباب الحريق، متابعا أنه تم إخطار الشؤون الاجتماعية للانتقال واتخاذ الإجراءات اللازمة، وحضر الأضرار الناجمة وصرف التعويضات اللازمة للمواطنين المتضررين، كما تم إخطار الطب البيطري لعمل اللازمة.