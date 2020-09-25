رئيس جامعة سوهاج بعد حريق غامض في بئر مياه: خزان غاز على عمق 800 متر

قال الدكتور أحمد عزيز، أستاذ علم الجيولوجيا بقسم المياه الجوفية، رئيس جامعة سوهاج، إنه من المؤكد وجود خزان غاز على أعماق بعيدة تحت الأرض في المنطقة الصحراوية بغرب جرجا التي شهدت اشتعال نيران في بئر مياه أمس.

وأضاف عزيز، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحجر الجيري في منطقة غرب جرجا متشقق ويوجد به فراغات ومن المؤكد أن الغاز الناتج متصل بخزان عميق ومع ضغط حفر البئر بدأ الغاز في الخروج من خلال الشقوق والثقوب إلى أن وصل لموقع البئر.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسات من قبل جامعة سوهاج، منذ 5 سنوات على المنطقة، وأكدت الدراسات أنه من المتوقع أن يكون هناك خزان غاز طبيعي على عمق أكثر من 800 متر في منطقة غرب جرجا، لافتا إلى أن الدراسات الجيولوجية أشارت إلى أن التاريخ الترسيبي للمنطقة يشير لاحتمال وجود خزان غاز بالمنطقة.

وأوضح أن الوضع الآن يحتاج إلى دراسات أعمق وأكثر تفضيلا تعتمد بشكل أساسي على الحفر حتي يتم تقييم الخزان بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى شركة من الشركات المتخصصة في الدراسات الجيولوجية العميقة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث بالتعاون مع قسم الجيولوجيا بجامعة سوهاج.

وشهدت المنطقة الصحراوية بغرب جرجا جنوب سوهاج، أمس، اشتعال النيران في بئر مياه، وأكد الأهالي أن صاحب البئر شاهد منذ 3 أيام خروج مياه فوارة مع وجود رائحة غاز، وأغلق صاحب البئر ماسورة المياه لمنع خروج الرائحة.

وأكد الأهالي أن العمال في إحدى الشركات التي تعمل في تركيب خلايا الطاقة الشمسية والتي تعمل بالقرب من البئر كانوا يقومون بإعداد الشاي وعندما أشعلوا النيران اشتعلت النيران في البئر.