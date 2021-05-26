توقف حركة قطارات دمياط ساعة بسبب خروج جرار قطار عن القضبان

توقفت حركة قطارات لمدة ساعة تقريبا في محطة قطارات دمياط بعد أن خرج جرار قطار «دمياط – طنطا» عن القضبان داخل حوش محطة دمياط، وتسبب ذلك في خروج جرار القطار وعربتين منه عن القضبان.

وأكد مصدر مسؤول، أن قطار رقم 47 مميز المتجه من دمياط إلى طنطا عبر المنصورة خرج عن مساره داخل حوش محطة دمياط، وهو ما تسبب في تعطل نحو ساعة داخل المحطة، بعد خروج جرار القطار وعربتين من عن القضبان.

وأشار المصدر إلى خروج الجرار عن القضبان تسبب في منع خروج قطار المنصورة دمياط لمدة ساعاة وتم استئناف الحركة بعد ذلك.

وتوجهت على الفور الجهات المعنية بهيئة السكة الحيد وانتقلت الفرق الفنية والمعدات، لرفع القطار إلى مساره على القضبان، وعمل التقرير اللازم حول سبب خروج الجرار عن القضبان.