خروج جرار قطار "سوهاج بورسعيد" عن القضبان بالزقازيق دون إصابات

أكد مصدر مسؤول بمحطة السكة الحديد، أن جرار القطار ركاب رقم 186، القادم من سوهاج إلى بورسعيد، خرج عن القطبان، أثناء رحلته بالزقازيق.

وأوضح المصدر، أن الحادث لم يسفر عن وجود إصابات، وأنه تم استبدال جرار آخر للقطار، لاستكمال سيره، مشيرا إلى أن رافعات هيئة السكة الحديد بالمحطة، رفعته وأعادته على القضبان.

يذكر أن قطار بورسعيد سوهاج، انطلق منذ أيام، بعد انقطاع دام 6 سنوات، من رصيف محطة سكة حديد بورسعيد، وانطلق لأول مرة أيضا قطار من بورسعيد متجه إلى طنطا.

وقال المهندس ميشيل ظريف، مدير إدارة حركة محطة سكة حديد بورسعيد، إن القطار رقم 186 درجة ثانية مميزة وثانية مكيفة، يخرج من بورسعيد فى الساعة 8.30 صباحا، متجه إلى سوهاج الساعة 9.15 مساءً، لأول مرة بعد انقطاع دام ست سنوات، مضيفا أنه من المقرر انطلاق قطار رقم 970 درجة أولى وثانية مكيفة من بورسعيد إلى سوهاج، ابتداءا من 20 أكتوبر الجاري في الساعة 9.40 دقيقة، ويصل الساعة 21.45 مساءً.

وأشار "ظريف"، إلى أنه لأول مرة اعتبارا من اليوم، ينطلق القطارين درجة ثانية مميزة رقم 1114 الساعة 14.10 مساءا، من محطة بورسعيد إلى طنطا، في الساعة 19 مساءً، ورقم 1115 الساعة 5 صباحا، ويصل 9.30 صباحا.

وأكد مدير إدارة حركة محطة سكة حديد بورسعيد، أن إطلاق هذه القطارات يأتي في إطار تلبية وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لمطالب الركاب، خاصة في بورسعيد، وتوفير خطوط القطارات لكل محافظات مصر.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، افتتح محطة السكة الحديد ببوسعيد، بعد تطويرها في يناير الماضي، بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه، بحضوراللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.