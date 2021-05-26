العين ماتت.. ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في الفيوم تروي تفاصيل إصاباتها

«أحد الأطباء طالب باستصئال العين بعد موت الشريان بسبب الفطريات، لكن آخر رفض وقال إن الحالة ستزداد سوءًا حال القيام بهذه العملية، وعلينا المتابعة في العلاج»، بهذه الكلمات بدأت «أميرة. م»، والدة أول مصابة بمرض الفطر الأسود في محافظة الفيوم حديثها مع «الوطن».

وقالت «أميرة»، إن والدها ووالدتها أصيبا بفيروس كورونا المستجد منذ شهور، وتوفي والدها داخل المستشفى متأثرًا بهذا الفيروس اللعين، فيما تمكنت والدتها البالغة من العمر 62 عامًا، من التعافي والانتصار المؤقت على هذا الوباء، حتى شعرت بتنميل وضعف كبير في العين اليسرى.

مرض الفطر الأسود

تتابع ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في محافظة الفيوم حديثها لـ «الوطن»:«بعد تعافي والدتي من الإصابة بفيروس كورونا شعرت بصداع نصفي شديد في الجانب الأيسر، حيث حرصت لفترة مؤقتة على تناول أدوية معالجة للصداع لكن دون جدوى، لذا توجهت إلى طبيب بطني لإجراء الكشف عليها بسبب إصاباتها بمرض السكري مؤخرًا كأحد مضاعفات فيروس كورونا».

فطريات قاتلة

تستكمل السيدة حديثها: «كانت والدتي آنذاك تتمكن من فتح العين، لكن الطبيب أكد لها أنها سليمة ولا تعاني من أي شيء، لكن الألم لازال مستمرا ويتضاعف، لذا ذهبنا إلى طبيب أسنان، وطبيب عيون، وطيب أنف وأذن، وطبيب مخ وأعصاب، لنكتشف أن هناك فطريات كبيرة في هذا الجانب، تمكن الطبيب من إزالة جزء منها لنفاجئ هنا بإصابتها بمرض الفطر الأسود».

وزارة الصحة

وأردفت أميرة: «وزارة الصحة تمتلك مقومات وإمكانيات هائلة لذا هي تريد أن تتابع وتشرف بنفسها كمؤسسة ضخمة على علاج والدتي، حتى تتمكن من التعافي وهذا طلب أمي»، مؤكدة أن الفطريات قتلت عدد كبير من الشرايين في الجانب الأيسر لجانب الأم، ما دفع الأطباء للمطالبة باستصئال العين، لكن آخرين رفضوا ذلك خشية حدوث مضاعفات أكبر وطالبوا باستمرارها مع العلاج لحين تحسن حالتها الصحية.