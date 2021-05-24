تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن مرض الفطر الأسود، هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق المتعفنة، ويطرح السؤال، ما هو مرض الفطر الأسود وأعراضه؟

ما هو مرض الفطر الأسود وأعراضه؟

ويصاب الناس بداء الفطريات، الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل، عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين، التي تحتوي على مياه قذرة.

حسب الخبراء، يجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر، لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وقد يُضطر الجراحون أحيانًا، إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وتعد هذه العدوى قاتلة، إذ يموت أكثر من نصف من يصاب ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54%، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

ولكن ما هو مرض الفطر الأسود وأعراضه؟، بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام. ولكن المرض ليس معديًا. وتتعامل الهند عادةً مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.

وبشكل عام، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

بعد الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى «عاصفة السيتوكين» تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

في هذه الحالة، يلجأ الأطباء إلى وصف المنشطات،«ستيرويد»، لتقليل الاستجابة المناعية. لكن كلاهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه.

مرضى السكري الذين لديهم أيضًا مستوى مرتفع من السكر في مجرى الدم، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة.

وبعض المستشفيات والأطباء بالغوا في وصف الستيرويد كما أن بعض الناس تناولوها في المنزل من دون استشارة طبية.

في هذا الإطار، أوضح البروفيسور سريناث ريدي من مؤسسة الصحة العامة الهندية: «بدأ الناس في استخدامها دون ضوابط وعلى نحو مفرط وغير مناسب».