عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 46 في حادث تصادم بالعاصمة الإدارية

لقي شخصان مصرعهما، بينما أُصيب 46 آخرين، إثر اصطدام سيارتين لنقل العمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، ونُقل المتوفون والمصابون إلى مستشفيات البنك الأهلي والسلام والشروق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجده، بلاغًا بوقوع حادث مروري في العاصمة الإدارية الجديدة وسقوط وفيات ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، وانتقل ضباط مرور القاهرة، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين لنقل العاملين في شركات المقاولات في العاصمة الإدارية الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 46 آخرين، ونُقل المتوفون والمصابون إلى مستشفيات البنك الأهلي والسلام والشروق.

ويجرى العمل بأوناش المرور علي رفع حطام السيارتين، وتسيير الحركة المرورية.