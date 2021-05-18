كل ما تريد معرفته عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

«البرج الأيقونى فى العاصمة الادارية الجديدة».. يعد من أشهر الأبراج التي بدأ بنائها خلال الفترة الماضية، وجارٍ العمل على تنفيذها داخل المدينة، الذي يعد بمثابة أعلى وأطول برج في القارة الإفريقية، ويقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.

وتشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات تطويرية عدة، تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالا عالميا يحتذى به.

وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجا، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج في قارة إفريقيا.

البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

- يعد البرج الأيقوني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج فى قارة أفريقيا.

- يصل ارتفاع البرج نحو 400 مترا.

- يقام البرج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تم تصميم البرج ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

- يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

- يطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 مترا مربعا.7

- وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

- تم الوصول إلى 49 طابقا من أطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبقى منه 30 طابقا آخر جارٍ العمل عليهم للانتهاء منهم.

- تم الانتهاء من بناء نحو 245 مترا من البرج.

وجدير بالذكر أن مدينة الإدارية الجديدة، تضم عدد كبير من المشروعات، التى ستتنافس عالميا فى المستقبل، منها البرج الأيقونى «أعلى برج فى أفريقيا»، والحديقة المركزية «أكبر الحدائق على مستوى العالم».

كما تضم العاصمة مشروع سكنى ضخم، يمزج بين الطراز المعمارى والكلاسيكى داخل المدينة، وهو الحى السكنى الخامس، أو ما يطلق عليه «حى جاردن سيتى الجديدة».