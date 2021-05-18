رئيس التحرير

محمود مسلم

كل ما تريد معرفته عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

يصل ارتفاع البرج الأيقوني نحو 400 مترا

كتب:

منة عبده
04:28 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صورة أرشيفية

البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صورة أرشيفية

«البرج الأيقونى فى العاصمة الادارية الجديدة».. يعد من أشهر الأبراج التي بدأ بنائها خلال الفترة الماضية، وجارٍ العمل على تنفيذها داخل المدينة، الذي يعد بمثابة أعلى وأطول برج في القارة الإفريقية، ويقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.

وتشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات تطويرية عدة، تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالا عالميا يحتذى به.

وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجا، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج في قارة إفريقيا.

البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

- يعد البرج الأيقوني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج فى قارة أفريقيا. 

- يصل ارتفاع البرج نحو 400 مترا.

- يقام البرج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تم تصميم البرج ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

- يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

- يطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 مترا مربعا.7

- وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

- تم الوصول إلى 49 طابقا من أطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبقى منه 30 طابقا آخر جارٍ العمل عليهم للانتهاء منهم.

- تم الانتهاء من بناء نحو 245 مترا من البرج. 

وجدير بالذكر أن مدينة الإدارية الجديدة، تضم عدد كبير من المشروعات، التى ستتنافس عالميا فى المستقبل، منها البرج الأيقونى «أعلى برج فى أفريقيا»، والحديقة المركزية «أكبر الحدائق على مستوى العالم».

كما تضم العاصمة مشروع سكنى ضخم، يمزج بين الطراز المعمارى والكلاسيكى داخل المدينة، وهو الحى السكنى الخامس، أو ما يطلق عليه «حى جاردن سيتى الجديدة».

اقرأ المزيد:

Nil developments"" تتعاون مع kerdany asset developments kad لادارة وتشغيل المنطقة التجارية في مشروع 31north اول festival tower في العاصمة الادارية الجديدة

استكمالًا لخطة مجموعة النيل للتطوير العقاري في اختيار أكبر شركات الشرق الاوسط، تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها أول HSI‏ في العاصمة الادارية الجديدة Festival tower

شركة مصر ايطاليا العقارية تطلق مرحلتين جديدتين بمشروع البوسكو فى العاصمة الادارية

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد الأحياء السكنية والمحاور الرئيسية 

«التنظيم والإدارة»: 4.9 ألف موظف جاهزون للانتقال لـ«العاصمة الإدارية»

«شريان التنمية في مصر».. خبير مصرفي يستعرض أهمية «العاصمة الإدارية»

52 ألف «توقيع إلكتروني» للموظفين تمهيداً لنقلهم «العاصمة الإدارية»

«الجزار»: تنفيذ 92% بالحي السكني «جاردن سيتي» العاصمة الإدارية

الكهرباء تدرس إنشاء شركة جديدة للتوزيع في العاصمة الإدارية

مصادر حكومية: نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة 2022

متحدث العاصمة الإدارية: لدينا أنظمة ذكية تكشف الأزمات قبل حدوثها

«الأنفاق»: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أمام الركاب مايو 2022