لو لاقي صعوبة.. طريقة لتحميل فيديوهات «فيس بوك» على هاتفك

عند مشاهدة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحاول تنزيله ومشاهدته في وقت لاحق، لكن يجد الكثيرون من المستخدمين صعوبة في تحميل فيديو من فيسبوك؛ إذ لا يوفر موقع التواصل الشهير آلية مباشرة لتحميل الفيديوهات من خلاله.

وهناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل تحميل فيديوهات من على «فيس بوك»، التي تختلف من هاتف إلى آخر، ذكرها موقع Digit in التقني.

كيفية تحميل فيديوهات فيس بوك

تحميل فيديوهات فيس بوك عن طريق استخدام برنامج fbdown.net

اضغط «كليك يمين» على فيديو الفيسبوك الذي ترغب في تحميله، واختر عنوان URL لنسخ الفيديو.

انتقل إلى fbdown.net، والصق الرابط على الموقع والنقر فوق تنزيل، ثم اضغط بزر الماوس الأيمن فوق الفيديو، واختر خيار حفظ الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية تحميل فيديو من موقع فيسبوك على هاتف أندرويد

اضغط على مشاركة فوق الفيديو الذي تريد تحميله، ثم انقر فوق نسخ الرابط في شريط URL، وافتح fbdown.net في متصفح مثل Chrome، ثم الصق الرابط وانقر فوق رابط التنزيل في Chrome.

بعدها سيحفظ الفيديو تلقائيًا في مجلد التنزيلات بهاتفك المحمول.

كيفية تحميل فيديو من فيسبوك على هاتف آيفون

انقر فوق المشاركة ثم انقر فوق نسخ الرابط، ثم افتح fbdown.net في متصفح مثل Firefox، الذي يدعم التحميل.

الصق الرابط حيث يطلب منك ذلك وانقر فوق تحميل.

انتقل إلى قسم تنزيل المستعرض الخاص بك على Firefox، ثم افتح القسم وانقر على الفيديو، ثم انقر بعد ذلك على خيار «حفظ الفيديو»، الذي تريد تنزيله عبر هاتفك الآيفون.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يمكنك الانتقال إلى ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور، وستتمكن من مشاهدة الفيديو.