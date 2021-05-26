«غازتك» تحصل على شهادة الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية

حصلت شركة غازتك على شهادة الأيزو «45001:2018» في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تجديد شهادة الأيزو «14001:2015» في مجال نظام إدارة البيئة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة للالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة في جميع عمليات التشغيل والإدارة.

وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة في جميع عمليات التشغيل وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان بجميع مراحل صناعة البترول والغاز.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى تطوير العمل بكافة الإدارات ومواكبة التطورات في كافة المجالات لتقديم خدمات متميزة للعملاء مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة.

وتعد شهادة الأيزو من أهم الشهادات العالمية لمراجعة النظم البيئية والتي تقوم على التأكد من تطابق كافة الاشتراطات الدولية، واستيفاء معايير السلامة والصحة المهنية المطلوبة في عمليات التشغيل.

هذا وقد حصلت الشركة سابقا على شهادة الأيزو 9001، كما تعد شركة غازتك أولى شركات غاز السيارات في مصر الحاصلة على شهادة الأيزو «45001:2018» في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

كما تعد شركة غازتك إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعمل في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث تمتلك العديد من المحطات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت غازتك في وقت سابق: إنها استطاعت تحويل 5 ألاف سيارة خلال شهرين فقط، وهذا وفق سعيها لتحويل أكبر عدد ممكن من السيارات.