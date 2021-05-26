عاجل.. الحكومة توافق على تصنيع لقاح مصري مضاد لكورونا

وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة «إيفا فارما» لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس كورونا.

يُذكر أنَّ «إيفا» هي شركة وطنية تتخذ من العاصمة المصرية مركزاً رئيسياً لها وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع في القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتمّ توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصري.