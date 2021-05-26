عاجل.. الحكومة توافق على تمويل بـ363 مليون يورو لتطوير السكة الحديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بقيمة 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولية تنفيذ المشروع، الذي يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.