253 وصلة مياه مجانية من الأورمان للأسر الأكثر احتياجا بمطروح

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت مؤخرًا من تنفيذ وصلات مياه شرب نقية لـ253 منزلا على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية.

وقال شعبان، اليوم الأربعاء، إن المواطن المستفيد من أي خدمات من خلال جمعية الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث يجري تقدم هذه الخدمات إلى جميع المستفيدين بالمجان دون الحصول على أي مقابل.

وأوضح أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وصلات المياه للمنازل للأكثر احتياجا بقرى ونجوع مطروح

وأكد شعبان أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجا في النجوع والمناطق السكنية مترامية الأطراف، في المجتمعات المحلية، بالتعاون مع وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، طبقا لقاعدة البيانات المسجلة لديها.

وأشار إلى أن الأورمان على مدار الأعوام السابقة انتهت من تركيب 19525 وصلة مياه للمنازل في جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

خدمات الأورمان للأكثر احتياجا في مطروح

ولم تقتصر خدمات جمعية الأورمان في مرسى مطروح على وصلات المياه للمنازل فقط، ولكن تمتد للعديد من الخدمات التي تقدمها للأكثر احتياجا، ومن بينها، توزيع مواد غذائية، وكراتين رمضان، ولحوم ودواجن، على الأكثر احتياجا بمراكز مطروح، وتركيب أطراف صناعية تعويضية لمصابي الألغام، وتنفيذ مشروعات لأسرهم، وتقديم مساعدات للفتيات للزواج، من الأيتام، ومشروعات للشباب وأكشاك لفتح مصادر رزق لهم، ودعم العرايس في حفلات الزفاف الجماعي، ومشروعات للمرأة المعيلة، وذلك في ظل التعاون بين الأرومان ومحافظة مطروح، ومديرية التضامن الاجتماعي، ودعم بعض الجمعيات الصغيرة، وذلك بهدف تقديم مساعدات للأكثر احتياجا في مطروح من خلال أنشطة مختلفة على مدار العام.