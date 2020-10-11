جمعية الأورمان: "تعريش" 456 منزلا متهالكا لأسر غير قادرة بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، عن توصيل (3244) وصلة مياه وتعريش (456) منزل لأسر غير قادرة فى قرى ومراكز محافظة المنيا، ضمن مبادرة "سكن كريم" والتى وقعتها الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مبادرة "سكن كريم" جاءت في إطار توجيهات الرئيس لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية.

وأضاف من ضمن القرى التى تم تعريشها: شوشة والزكيبية وأبوكيلانى والجرارحة والخولى وعلى باشا والسلام والبصير والحضارة وأبوسيدهم والبوتجاز والصليبة والعزيمة 4 والإعتزاز 3 والوفاء 2 بمركز سمالوط، وقرى أباظه وبني حرام وأسمو العروس والرحمانية والناصرية وطوخ ونجع عمار ونجع هريدي بمركز دير مواس.

وأشار إلى أنه تم توصيل المياه أيضا بقرى عزبة مترو والكوم الأحمر والجلاء وحسن باشا وأبوغزالى والشيخ عبدالله والقبائيل ومنشية الشريعي وقرية 4 وعزبة النصارى وبني غنى وأطسا وقرية3 وقرية2 وعزبة بشرى وطحا وجبل الطير والعمودين وبوجه والقطوشة وبني سليم بمركز سمالوط، وقرى الشيخ عباس والقريشي ونجع الجعيدى ونجع عقولة والروضة والبياضية وزعيرة بمركز ديرمواس، وقريتي قفادة وعباد شارونة بمركز مغاغة، وقرى الجرنوس وأبوالهوى وبني صامت والجنديه والغرباوى والحسينية ومعصرة حجاج وبله المستجده وأم السنط وساقولا بمركز بني مزار.

وأوضح مدير الأورمان، أن المنازل التى تم تعريشها كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات الجودة العالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، وذلك بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم توفير مسكن مناسب في بناءه وفى تجهيزه بمستلزمات الحياة من مياه شرب نقية.

يذكر أن مبادرة "سكن كريم" نفذت توصيلات مياه لـ (4223) منزل، وتعريش أسقف (1266) منزل بالقرى الأكثر احتياجًا فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بتكلفة إجمالية 34 مليون و745 ألف جنيه.