لجنة النقل بالنواب توافق علي موازنه الهيئة العامة للأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة القومية للانفاق، وبلغت تقديرات الموازنه العامة للعام المالي 2021/2022، 125.637.996 مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد 112.841.500 مليار جنيه.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للانفاق، إنه قبل ست سنوات لم يكن لدينا شبكة مترو انفاق، حيث كان لدينا خطين فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبح لدينا شبكة مترو أنفاق تضم «الخط الأول والثاني والخط الثالث والرابع».

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق: أن «المونوريل» سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم وسيكون وسيله النقل الأولي للعاصمة الادارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو أنفاق عدلي منصور، لافتا إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل 6 شهور.

من جانبه، طالب النائب علاء عابد، المسؤلين عن مترو الأنفاق، بضرورة العمل على جذب الإعلانات واستغلال المترو للإعلان لزيادة دخله، مؤكدا أن ظاهرة الإعلانات علي الطرق العامة والمحور والطريق الدائري في مصر يحتاج لدراسة كما يحتاج إلي وقفه، حيث أن حجم الإنفاق علي إعلانات الطرق «الأوت دور» في مصر حوالي 15 مليار جنيه.

ودعا عابد، المعلنين بالإعلان في مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية، لافتا إلى أن إعلانات الطرق السريعة والكباري تشغل قائد المركبة عن الطريق ما يؤدي الى وقوع حوادث السيارات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة معرفة خطة الهيئة القومية للانفاق حول كيفية سداد القروض وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.

موازنة هيئة ميناء الإسكندرية

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي موازنه هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2021/2022، حيث بلغت 9.998.273 مليار جنيه، وبلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي 2021/2022، نحو 2.200 مليار جنيه، وذلك بحضور اللواء طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

إلى ذلك وافقت اللجنه علي موازنة هيئة السكة الحديد وجاءت تقديرات الموازنه العامة للعام المالي الجديد2021/2022 حيث بلغت 39.463.500 مليار جنيه، وبلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد 27.142 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس مصطفي ابو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد.

و قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن اللجنه ستقوم بزيارة لهيئة السكة الحديد خلال شهر يوليو القادم، وسنستقل قطار غير مكيف حتي يثني لنا أن نرى الخدمه المقدمه للجمهور علي الطبيعة.