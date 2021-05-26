رئيس شركة «DMG. MORI»: مبادرات الرئيس السيسي ستغير وجه مصر

قال رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية، كرستيان ثونز، إنّ وجه مصر يتغير، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستغير الكثير، مشددا على أنّ الاستقرار هو الأهم حيث يجب أن يشعر به السائحون، إلى جانب الاستثمار في التعليم وتدريب الشباب: «أشاهد مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأراه دائما يلتقي رؤساء آخرين».

وأضاف رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ استقرار مصر بأفريقيا مهم جدا لأوروبا، فمصر هي حجر الزاوية لأفريقيا وأوروبا، ومصر هي بوابة أفريقيا، كاشفا عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قيادة سياسية كبيرة، وبالنظر للسنوات الماضية قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الأولى للطاقة والبنية التحتية والمواصلات وبناء الكباري والطرق، والآن المبادرة الكبيرة لتقديم حياة كريمة للمصريين.

وشرح رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتعظيم المنتج المحلي والصناعة المحلية، ومع قوة مصر وتدريب وتعليم الشباب سيكون هناك فرص كبيرة لإرسال هذه المنتجات من مصر لأوروبا وتصديرها أيضا: «هذه هي البداية وهي رحلة عظيمة سنخطوها معا كشركاء بشكل مشترك وشراكة حقيقية تحت دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه قوة مصر وبداية قوية وستستفيد منها أوروبا».