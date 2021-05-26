رئيس شركة دي إم جي موري: «حياة كريمة» مبادرة رائعة (فيديو)

قال رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية، كرستيان ثونز، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدّث معه عن «حياة كريمة»، وهي مبادرة رائعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن رغبته في دعم هذه المبادرة.

وأضاف رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الشركة تسعى لتعظيم المنتج المحلي بمصر والصناعة المحلية وتوطينها وأن نبدأ أيضا ببناء شركات صغيرة، وسلسلة التعليم والتدريب نهتم بها، لتغيير وجه الصناعة في مصر والاهتمام بالفنيين، لكن نرغب بأن يكون هناك منصة حقيقية خاصة بالرقمنة، للاستفادة من المعلومات المتاحة وعمل سحابة صناعية، وهذا هو هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى إليه كما فهمت منه.

وشرح رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية، أنّ عمل الشركة ليس مجرد صناعة، ولكن صناعة ذكية وترابط يجعل الجميع يستفيد كل من الآخر ومشاركة المعلومات معا، وهذا ما فعله الرئيس السيسي بالتعليم وبنك المعلومات، وكان يجب تطبيق ذلك على التصنيع والصناعة لبناء سحابة صناعية كبيرة ويكون هناك معايير حقيقية فيما يتعلق بالترابط وربط الماكينات وخلق البرامج.

وتابع رئيس شركة دي إم جي موري «DMG. MORI» الألمانية، أنّ الألمان لديهم حب الذات والأنا والغرور ويقولون «لماذا مصر الآن ولماذا نذهب لمصر»، فمصر لديها محمد صلاح، ونحن على يقين بأنّ مصر لديها الكثير من «مو صلاح»، وبالتالي ليس فقط أعظم كرة قدم في العالم، ولكن أيضا لديهم مصنعين وفنيين يقومون بعمل وظائف هنا.