«الغرف التجارية» تكشف تأثير ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة على البلدي

واصلت «أسعار اللحوم» البلدي والمستوردة، ارتفاعاتها في قرى ومدن المحافظات، بقيمة تراوحت من 13 لـ20 جنيها للكيلو، وأرجع التجار الأسباب إلى تراجع كبير في استيراد اللحوم.

وتجددت مخاوف تجار الغرف التجارية، من تأثر الأسواق من ارتفاعات اللحوم المستوردة، وقلة المعروض منها، وانعكاسها سلبا على استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

وقالوا إن الأوضاع الراهنة لأسعار اللحوم بهذه الدول، تعاني من قفزات متتالية، فضلاعن تخفيص الحصص الاستيرادية بواقع 70% منها، لعدد كبير منها.

ودعا تجار الغرف، الحكومة، إلى اتخاذ حلول فورية دون قيد أو شرط، وفتح المجازر وتخفيض رسوم شركة حلال، لتفاقم الوضع، ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار العالمية للحوم، بالاضافة إلى ارتفاع النولون وانخفاض الإنتاج العالمي للبروتين الحيواني والداجنة، بحسب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية.

وأضاف أن تنظيم المخزون الاستراتيجي وتوفيره بشكل استباقي، يؤدى إلى استقرار الأسعار ومنها اللحوم، خاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى الذي يتزايد فيه الإقبال على اللحوم.

وأشار «صقر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إدارة المخزون الاستراتيجي، يسهم فى توفير السلع بسعر مناسب، خاصة ونحن نستورد 75% من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأوضح صقر، أن أسعار اللحوم المستوردة، تشهد حاليا قفزات متوالية، بدايتها منذ ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الارتفاع التى سجلتها أسعار الصنفين من اللحوم الهندية والبرازيلية، تراوحت من 800 لـ1.300 دولارا للطن.

مستوردو اللحوم يكشفون أسباب ارتفاع أسعار البلدي

وأرجع «صقر» الأسباب الحقيقية وراء القفزات غير المسبوقة في أسعار اللحوم، إلى ارتفاع تكلفة الشحن، ووجود مشكلة بين شركة حلال وبين المجازر، وفرض شروط قاسية على توريد اللحوم، الذى يعمل الآن 3 مجازر من جملة 20 مجزرا بطاقة إنتاجية 50%.

وقال إن عدد كبير من الجزراين البلدي، يشتري اللحوم المستوردة وخاصة منطقة الكتف وتسييحها، وبيعها للمواطنين على أنها لحوم بلدي، مستفدين بفارق السعر بعد ارتفاع تكلفة اللحوم البلدي.

وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إنه بالرغم من ارتفاع اللحوم البلدي لـ20 جنيها في الكيلو، وارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بقيمة 13 جنيها، إلا أنه استبعد عدم توافرها في الأسواق في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن اللحوم البرازيلية، تباع بـ4800 دولار للطن، وتباع اللحوم الهندية بسعر3500 دولارا، فضلا عن تقليل الحصص الاستيرادية للمستوردين.

وأوضح أن اللحوم المستوردة، تباع بأسعار تتراوح بين 85 إلى 90 جنيها، والبلدي من 140 لـ170 جنيها للكيلو.

وأوضح أن ارتفاع اللحوم المستوردة، انعكس سلبا على أسعار اللحوم السودانية التي ارتفعت متأثرة بتلك الارتفاعات في السوق المحلي، من 85 لتصل إلى 97 جنيها للكيلو.

يشار إلى أن واردات مصر من اللحوم البرازيلية ارتفعت بنسبة 193%، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من العام الماضى.

وتلتها المملكة العربية السعودية، بقيمة 32.61 مليون دولار، يأتى بعدها الإمارات العربية المتحدة، التى استوردت منتجات اللحوم بما يناهز 22.52 مليون دولار، يليها الأردن بما يقارب 18.45 مليون دولار وبارتفاع نسبته 60.4%.